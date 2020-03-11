Президент Турции пригрозил Сирии "еще более мощным ударом"
12:05 11.03.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Эрдоган пригрозил Сирии «ещё более мощным ударом». Президент Турции заявил, что страна примет такие меры, если нарушения режима перемирия в Идлибе со стороны Дамаска не прекратятся.
5 марта Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган согласовали введение режима прекращения огня и ряд других мер для урегулирования ситуации в сирийской провинции Идлиб. Ситуация там обострилась после того, как 27 февраля террористы начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия Сирии открыла ответный огонь, в результате погибли 36 турецких военных. Говорит Москва
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