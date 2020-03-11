Росгвардия к концу года возьмет под защиту девять морских арктических портов

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Девять морских арктических портов к концу года возьмет под защиту Росгвардия. Об этом заявил глава ведомства Виктор Золотов в ходе расширенного заседания итоговой коллегии Федеральной службы войск национальной гвардии РФ.

"К исходу 2020 года под защитой войск [Росгвардии] будут находиться девять морских арктических портов", - сказал он в среду.