Профицит внешнеторгового баланса РФ в январе снизился на 18%

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Положительное сальдо внешней торговли России по итогам января 2020 года составило 13,7 млрд долларов, что на 18% (или на 3 млрд долларов) меньше аналогичного показателя за 2019 год. Об этом говорится в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

Экспорт товаров в отчетном месяце сложился на уровне 29,9 млрд долларов и в годовом выражении сократился на 7,9%. Объем импорта вырос на 2,8%, достигнув 16,2 млрд долларов.

Таким образом, внешнеторговый оборот РФ снизился на 4,4%, до 46,2 млрд долларов.