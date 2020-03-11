Эстония вошла в фазу нового экономического кризиса - глава Минфина

13:05 Источник: RNS

Эстония вошла в фазу нового экономического кризиса и должна свести к минимуму его последствия, заявил в эфире телеканала ETV глава эстонского Минфина Мартин Хельме.

«Теперь мы очевидно в фазе экономического спада, и самое плохое, что можно сделать в такой фазе - это сокращение государственных расходов, которое усиливает спад. Все-таки очень большая часть экономики связана с государственными инвестициями и зарплатами публичного сектора. Если мы начнем их урезать, то мы усилим спад. Этого нам точно делать нельзя», — цитирует его сайт эстонской общественной телерадиовещательной корпорации ERR.

По словам Хельме, такого резкого падения в Эстонии не наблюдалось с 2008 года. Он отметил, что спад приведет к сокращению баланса предприятий, отзыву банковских кредитов или требованиям кредитных организаций предоставить дополнительное обеспечение займов.

Министр финансов Эстонии добавил, что сейчас наблюдается крайне плохая «видимость» в экономике, из-за чего специалисты не могут прогнозировать, как изменится ситуация через две недели. Помимо этого, западные страны находятся в более сложной ситуации, чем 12 лет назад, поскольку долговая нагрузка и безработица выросли, а конкурентоспособность ухудшилась.

«Говорили, что будет плавное падение. Теперь вместо этого пузырь оглушительно лопнул», — отметил он. RNS