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Китай с уважением относится к поправкам в Конституцию России - МИД КНР

13:20 11.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай с уважением относится к поправкам в Конституцию России, согласно которой действующий президент РФ сможет баллотироваться на должность главы государства без учета сроков полномочий на этом посту. Об этом в среду в ходе брифинга заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"Как всеобъемлющий стратегический партнер в новую эпоху Китай рассчитывает, что Россия продолжит экономическое развитие и сохранит социальную стабильность. Мы, как всегда, будем уважать Россию, действующую в своих национальных интересах, поддерживать российский народ в выборе национальной модели управления. Мы будем работать с Россией, продолжать реализовывать достигнутые договоренности между лидерами двух стран, как приоритетные задачи, углублять наше партнерство и двустороннее взаимовыгодное сотрудничество в интересах народов двух стран", - заявил дипломат.

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