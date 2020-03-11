Росгвардия планирует создать в своих войсках институт военных политруков
13:32 11.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Росгвардия планирует создать внутри ведомства институт военных политруков. Об этом на расширенной коллегии Росгвардии сообщил глава ведомства Виктор Золотов.
"Дальнейшее развитие морально-психологического обеспечения связываем с реализацией проработанных в прошлом году и поддержанных Верховным главнокомандующим предложений по созданию военно-политических органов в войсках", - сказал он.
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