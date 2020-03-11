Путин рассчитывает, что экономика РФ переживет турбулентность и окрепнет

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин считает, что есть все шансы на то, что ключевые отрасли преодолеют кризисные явления и выйдут из ситуации более окрепшими. Такое мнение он высказал на встрече с инвесторами.

"Я уверен, Россия пройдет этот турбулентный период достойно, спокойно, более того, сейчас мы на этот счет с вами поговорим, думаю, вы поддержите меня, есть все шансы для того, чтобы ключевые отрасли производства РФ вышли из этой ситуации значительно более окрепшими и готовыми к дальнейшей очень серьезной конкурентной борьбе", - сказал он.