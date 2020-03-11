0
0
118
НОВОСТИ

Европе грозит экономический шок, сопоставимый с кризисом 2008 года - Лагард

14:12 11.03.2020 Источник: Эхо Москвы

Европе грозит экономический шок, сопоставимый с кризисом 2008 года. Об этом предупредила председатель Европейского Центрального банка Кристин Лагард. По ее словам, это произойдет, если страны ЕС не примут срочные меры в ответ на распространение коронавируса. Сейчас руководство банка изучает все доступные инструменты, готовясь к заседанию на этой неделе.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

14:32 11.03.2020
Число молодых заключенных в российских колониях за 13 лет сократилось в 4 раза
0
71
14:00 11.03.2020
Путин рассчитывает, что экономика РФ переживет турбулентность и окрепнет
0
121
13:32 11.03.2020
Росгвардия планирует создать в своих войсках институт военных политруков
0
161
13:20 11.03.2020
Китай с уважением относится к поправкам в Конституцию России - МИД КНР
0
166
13:05 11.03.2020
Эстония вошла в фазу нового экономического кризиса - глава Минфина
0
191
13:00 11.03.2020
Оппозиция сократила заявленное количество участников митинга против обнуления сроков Путина
0
212
12:32 11.03.2020
Профицит внешнеторгового баланса РФ в январе снизился на 18%
0
191
12:20 11.03.2020
Росгвардия к концу года возьмет под защиту девять морских арктических портов
0
209
12:05 11.03.2020
Президент Турции пригрозил Сирии "еще более мощным ударом"
0
225
12:00 11.03.2020
Китай рассматривает возможность увеличить госрезервы нефти после падения цен - Bloomberg
0
225

Возврат к списку