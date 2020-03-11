Европе грозит экономический шок, сопоставимый с кризисом 2008 года - Лагард

14:12 Источник: Эхо Москвы

Европе грозит экономический шок, сопоставимый с кризисом 2008 года. Об этом предупредила председатель Европейского Центрального банка Кристин Лагард. По ее словам, это произойдет, если страны ЕС не примут срочные меры в ответ на распространение коронавируса. Сейчас руководство банка изучает все доступные инструменты, готовясь к заседанию на этой неделе. Эхо Москвы