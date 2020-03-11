Число молодых заключенных в российских колониях за 13 лет сократилось в 4 раза
14:32 11.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия последовательно сокращает число молодежи, попадающей в места лишения свободы. Об этом свидетельствуют данные статистики ФСИН России, которую изучил корр. ТАСС.
По данным ФСИН, за 13 лет число молодых людей в возрасте до 25 лет в исправительных колониях сократилось в 4 раза - с 195 тыс. в 2007 году до 52 тыс. в 2019 году. Еще больше - почти в 9 раз - сократилось число несовершеннолетних, отбывающих наказание в воспитательных колониях (с 10,7 тыс. в 2007 году до 1 тыс. 155 на конец минувшего года). С 744 до 95 сократилось число осужденных к лишению свободы несовершеннолетних девушек, с 10 тысяч до 1 тыс. 60 - несовершеннолетних юношей.
Число подростков, оказавшихся в колониях для несовершеннолетних в возрасте 14-15 лет, снизилось с 801 до 52, в возрасте 16-17 лет - с 7,3 тыс. до 804, в возрасте 18-19 лет (по достижению 18 лет осужденный подросток может оставаться в воспитательной колонии без перевода во взрослую - прим. ТАСС) - с 2 тыс. 441 до 299. Число детей- сирот или детей, оставшихся без родительского попечения, попавших в воспитательные колонии, сократилось с 1 тыс. 585 до 136.
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