Меркель заявила об угрозе заражения коронавирусом 70% жителей Германии
15:00 11.03.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Ангела Меркель заявила об угрозе заражения коронавирусом 70% жителей Германии. По словам канцлера ФРГ, это произойдёт, если в ближайшее время не появятся вакцина и методы лечения.
На пресс-конференции она призвала учёных активнее работать над созданием лекарства.
По последним данным, в Германии подтверждены около 1300 случаев заболевания коронавирусом, три человека скончались. Говорит Москва
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