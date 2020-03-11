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НОВОСТИ

Меркель заявила об угрозе заражения коронавирусом 70% жителей Германии

15:00 11.03.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Ангела Меркель заявила об угрозе заражения коронавирусом 70% жителей Германии. По словам канцлера ФРГ, это произойдёт, если в ближайшее время не появятся вакцина и методы лечения.

На пресс-конференции она призвала учёных активнее работать над созданием лекарства.

По последним данным, в Германии подтверждены около 1300 случаев заболевания коронавирусом, три человека скончались.  Говорит Москва

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