В РПЦ подготовят список рекомендуемой литературы для детей
15:32 11.03.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В РПЦ заявили о подготовке списка рекомендуемой литературы для детей. Перечень сформируют и опубликуют в этом году, заявил на пресс-конференции митрополит Калужский и Боровский Климент.
По его словам, идея такого списка появилась после публикации министерством образования перечня из 100 книг, которые рекомендуют школьникам для самостоятельного прочтения. Священнослужитель отметил, что Издательский совет РПЦ имеет секретариат по лицензированию книг. Те из них, которые получают гриф, могут распространяться через церковную книжную сеть. Таким образом, произведению, по словам митрополита, «даётся допуск, что оно хорошее и полезное». Говорит Москва
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