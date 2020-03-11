Совфед одобрил закон об изменениях в Конституции РФ
16:00 11.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил закон о поправке к Конституции РФ.
За принятие закона проголосовали 160 сенаторов, один - против, трое воздержались.
Закон расширяет полномочия парламента, вводит ограничения для высших должностных лиц, а также предусматривает не более двух президентских сроков, однако действующий глава государства после вступления поправки в силу сможет баллотироваться на пост президента вновь.
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