Совфед одобрил закон об изменениях в Конституции РФ

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил закон о поправке к Конституции РФ.

За принятие закона проголосовали 160 сенаторов, один - против, трое воздержались.

Закон расширяет полномочия парламента, вводит ограничения для высших должностных лиц, а также предусматривает не более двух президентских сроков, однако действующий глава государства после вступления поправки в силу сможет баллотироваться на пост президента вновь.