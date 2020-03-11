В подмосковной военной части произошел взрыв

16:12 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Западном военном округе рассказали подробности взрыва в подмосковной части. При детонации газового баллона пострадал один военнослужащий-контрактник. Он госпитализирован.

Трое солдат получили ссадины и ушибы.

В пресс-службе округа журналистам рассказали, что инцидент произошёл в войсковой части в Луховицком районе Московской области во время сортировки военными металлолома. Говорит Москва