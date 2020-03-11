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"Европейский фонд за демократию" внесен в реестр организаций, чья деятельность нежелательна в РФ

16:32 11.03.2020 Источник: Эхо Москвы

Бельгийский «Европейский фонд за демократию» внесен в реестр организаций, чья деятельность нежелательна на территории России. Как сообщает сегодня Генпрокуратура, установлено, что это организация представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России. Всего в списке Генпрокуратуры сейчас 20 таких организаций.  Эхо Москвы

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