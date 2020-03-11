В Москве выявлено около тысячи контактировавших с больными коронавирусом

15:55

Примерно 1000 горожан, контактировавших с людьми, заболевшими коронавирусом, выявлены и сейчас отправлены под медицинское наблюдение. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, осуществить все эти процедуры удалось в сжатые сроки. «Это не только ближний круг - друзья и родственники, но также пассажиры рейсов, водители такси, курьеры и так далее. По правилам они также были помещены под медицинское наблюдение - часть госпитализированы, часть соблюдают режим домашней изоляции, часть находятся в обсервационном центре, - отметила Ракова. - Всего под медицинским наблюдением в Москве сейчас находятся около тысячи человек. Данные по 700 пассажирам, покинувшим Москву, переданы в службы других регионов».

В случае, если диагноз у прибывшего в РФ человека подтверждается, всем, кто летел с ним в самолете, отправляют SMS с рекомендацией перейти в режим самоизоляции и сразу же вызвать скорую помощь. Оперативно установить личности всех пассажиров позволяют анкеты, которые пассажиры заполняют на борту самолета.

Сейчас в Москве зафиксировано 9 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-2019. Несколько дней назад один из переболевших вирусом был выписан из больницы – он полностью выздоровел, остальные лечатся в клиниках Москвы.

