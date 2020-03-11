В Москве выявлено около тысячи контактировавших с больными коронавирусом
15:55 11.03.2020
В случае, если диагноз у прибывшего в РФ человека подтверждается, всем, кто летел с ним в самолете, отправляют SMS с рекомендацией перейти в режим самоизоляции и сразу же вызвать скорую помощь. Оперативно установить личности всех пассажиров позволяют анкеты, которые пассажиры заполняют на борту самолета.
Сейчас в Москве зафиксировано 9 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-2019. Несколько дней назад один из переболевших вирусом был выписан из больницы – он полностью выздоровел, остальные лечатся в клиниках Москвы.
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