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В список социально-значимых сервисов с бесплатным доступом могут включить онлайн-заказ еды

17:00 11.03.2020 Источник: Эхо Москвы

Список социально-значимых сервисов, доступ к которым будет бесплатным, может пополниться онлайн-заказами еды. Об этом сообщил глава Минкомсвязи Максут Шадаев. По его словам, сервис должен быть обязательно российским.

Напомним, — в список должны войти соцсети, мессенджеры. Шадаев отметил, что все нормативные документы для запуска этой программы готовы.  Эхо Москвы

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