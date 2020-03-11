В список социально-значимых сервисов с бесплатным доступом могут включить онлайн-заказ еды

17:00 Источник: Эхо Москвы

Список социально-значимых сервисов, доступ к которым будет бесплатным, может пополниться онлайн-заказами еды. Об этом сообщил глава Минкомсвязи Максут Шадаев. По его словам, сервис должен быть обязательно российским.

Напомним, — в список должны войти соцсети, мессенджеры. Шадаев отметил, что все нормативные документы для запуска этой программы готовы. Эхо Москвы