Оснований для пессимизма экономики России нет - Силуанов
17:12 11.03.2020 Источник: Эхо Москвы
Оснований для пессимизма экономики России нет, — утверждает глава Минфина Антон Силуанов. По его словам, никак нельзя говорить о том, что наша страна находится в начале кризиса, особенно из-за падения цен на нефть. Сегодня на встрече с инвесторами Владимир Путин сказал, что у Кабмина и ЦБ достаточно ресурсов для сохранения стабильности в нынешней ситуации. Эхо Москвы
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