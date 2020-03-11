Оснований для пессимизма экономики России нет - Силуанов

17:12 Источник: Эхо Москвы

Оснований для пессимизма экономики России нет, — утверждает глава Минфина Антон Силуанов. По его словам, никак нельзя говорить о том, что наша страна находится в начале кризиса, особенно из-за падения цен на нефть. Сегодня на встрече с инвесторами Владимир Путин сказал, что у Кабмина и ЦБ достаточно ресурсов для сохранения стабильности в нынешней ситуации. Эхо Москвы