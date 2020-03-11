На Украине ввели карантин до 3 апреля
17:40 11.03.2020 Источник: Эхо Москвы
Украинское правительство ввело в стране карантин до 3 апреля. Такая мера предполагает закрытие учебных заведений, запрет массовых мероприятий с числом участников более 200 человек, и приостановка авиасообщения с некоторыми странами. Министерство здравоохранения страны ранее подтвердило один случай заболевания коронавирусом. Кроме того, решением правительства будет закрыта часть контрольно-пропускных пунктов на границе. До этого карантин был объявлен в столице страны Киеве. Эхо Москвы
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