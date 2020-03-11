Китайские СМИ пишут об улучшении ситуации с коронавирусом в городе Ухань
18:40 11.03.2020 Источник: Интерфакс
Последний временный госпиталь в китайском городе Ухань закрыли в связи с тем, что вызванная коронавирусом эпидемия пошла на спад, сообщает китайский портал Sina.
Речь идет о госпитале "Фанцан" в районе Учан: из него выписали последнюю группу пациентов - 49 человек. Временный госпиталь "Фанцан" был специально развернут в экстренном порядке на территории спортивного комплекса в городе Ухань для лечения пациентов с коронавирусом. Он начал работать 5 февраля 2020 года.
Таким образом, в Ухане прекратили работу все временные больницы, специально открытые для лечения зараженных коронавирусом Covid-19.
Ситуация с коронавирусом в городе Ухань постепенно улучшается, регистрируется все меньше случаев заболевания, отмечают китайские СМИ. В связи с этим власти провинции Хубэй сняли некоторые ограничения, принятые во время карантина. Например, общественный транспорт и некоторые предприятия возвращаются нормальному режиму работы. Однако выезжать за пределы провинции Хубэй пока по-прежнему запрещено.
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