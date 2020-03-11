Минпросвещения пишет о снижении числа детей без мест в дошкольных учреждениях

18:26 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 110 тыс. детей в России по состоянию на 1 марта 2020 года не обеспечены местами в государственных или муниципальных дошкольных образовательных организациях, в феврале их было 123 тыс. Об этом сообщается в мониторинге доступности дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет, опубликованном в среду на сайте Минпросвещения.

Согласно данным, численность детей, не обеспеченных местами в детсадах, в марте снизилась на 12 тыс. человек по сравнению с февралем. Всего на 1 марта около 911 тыс. детей охвачены услугами дошкольного образования, в феврале эта цифра составляла 979 тыс.