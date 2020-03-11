"Поправку Терешковой" некорректно связывать с решением КС 1998 года - Клишас
19:50 11.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Конституционный суд (КС) РФ не имеет оснований для признания нормы о возможности действующего главы государства принять участие в следующих президентских выборах не соответствующей положениям Конституции РФ, приводить в пример решение суда 1998 года в этой ситуации некорректно. Такое мнение высказал ТАСС в среду глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству, сопредседатель рабочей группы по конституции Андрей Клишас.
После внесения поправки депутата-единоросса Валентины Терешковой, предусматривающей возможность действующего главы государства принять участие в следующих президентских выборах, в телеграм-каналах начала распространяться информация о том, что КС в 1998 году уже принимал решение о том, что факт исполнения обязанностей президента при любой конституции засчитывается и не обнуляется, таким образом фактически запретив тогда Борису Ельцину идти на третий срок.
"Законом о поправке к Конституции РФ вводятся специальные нормы, которые предусматривают возможность действующего президента РФ баллотироваться на следующих президентских выборах. Редакция положений Конституции РФ 1993 года, которые были предметом рассмотрения Конституционного суда в 1998 году, не предусматривала подобных специальных норм. В этой связи у Конституционного суда отсутствовали правовые основания для иного толкования части 3 статьи 81 Конституции РФ. Таким образом, любые сравнения на этот счет являются некорректными", - сказал Клишас.
"Основания для признания нормы, устанавливающей возможность действующего главы государства принять участие в следующих выборах президента РФ, противоречащей главам 1 и 2 Конституции РФ отсутствуют", - добавил он.
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