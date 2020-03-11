0
0
120
НОВОСТИ

ВОЗ объявил заражение коронавирусом COVID-19 пандемией

19:52 11.03.2020 Источник: Интерфакс

Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил в среду о пандемии в связи с продолжением распространения в мире коронавируса COVID-19.

"Мы пришли к выводу, что ситуацию с COVID-19 можно охарактеризовать как пандемию", - сказал он на пресс-конференции в Женеве.

Глава ВОЗ подчеркнул, что его организация круглосуточно оценивает ситуацию в мире в связи с коронавирусом. "И мы крайне обеспокоены как пугающими темпами распространения вируса, так и пугающим бездействием", - заявил он. Гебрейесус предупредил, что "в ближайшие дни и недели мы ожидаем, что количество случаев заражения COVID-19, количество вызванных им смертей и количество охваченных вспышкой заболевания стран продолжат увеличиваться".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

20:45 11.03.2020
На вновь открытой экзопланете идут дожди из жидкого железа
0
55
20:30 11.03.2020
В России предложено сократить число проводимых массовых мероприятий
0
81
20:10 11.03.2020
Данные о случаях заболевания коронавирусом в России на вечер 11 марта
0
124
20:09 11.03.2020
Андрей Воробьев призвал жителей Подмосковья поддержать поправки в Конституцию
0
97
19:50 11.03.2020
"Поправку Терешковой" некорректно связывать с решением КС 1998 года - Клишас
0
149
18:40 11.03.2020
Китайские СМИ пишут об улучшении ситуации с коронавирусом в городе Ухань
0
222
18:30 11.03.2020
Посольство России в Италии: Въезд для иностранных туристов на территорию страны закрыт
0
236
18:26 11.03.2020
Минпросвещения пишет о снижении числа детей без мест в дошкольных учреждениях
0
216
17:40 11.03.2020
На Украине ввели карантин до 3 апреля
0
267
17:12 11.03.2020
Оснований для пессимизма экономики России нет - Силуанов
0
300

Возврат к списку