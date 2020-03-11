Данные о случаях заболевания коронавирусом в России на вечер 11 марта
20:10 11.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом в России увеличилось до 28. Шестеро заболевших находятся в Москве, двое - в Московской области, все посещали Италию за последние две недели, сообщили в среду журналистам в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
"За последние сутки в России зарегистрировано 8 случаев новой коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации - 6 больных в Москве, 2 - в Московской области. По данным эпидемиологического расследования установлено, что все граждане посещали Итальянскую Республику в последние две недели", - сообщили в штабе.
Восемь пациентов, у которых обнаружили коронавирус, госпитализированы в больницы Москвы. "Все пациенты госпитализированы в столичные стационары. Четверо проходят лечение в больничном комплексе в Коммунарке. Один пациент госпитализирован в инфекционную больницу № 1. Среди заболевших есть ребенок. Он находится в больнице им. Башляевой. У него полностью отсутствуют симптомы заболевания", - сказали в штабе.
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