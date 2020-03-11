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НОВОСТИ

В России предложено сократить число проводимых массовых мероприятий

20:30 11.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Оперативный штаб по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией рекомендовал федеральным и региональным властям сократить число проводимых в стране массовых мероприятий. Об этом в среду сообщили в журналистам в штабе.

"Федеральным органам исполнительной власти и органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации рекомендовано сократить количество проводимых массовых мероприятий, в том числе деловых, спортивных, культурных и развлекательных, и по возможности проводить их в видеоформате или без зрителей, допуская возможность проведения только чрезвычайно важных и неотложных мероприятий", - говорится в сообщении.

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