На вновь открытой экзопланете идут дожди из жидкого железа

20:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейские планетологи обнаружили в созвездии Рыб крайне горячую гигантскую экзопланету, где вечером постоянно идут дожди из капель расплавленного железа. Об этом сообщила в среду пресс-служба Европейской южной обсерватории со ссылкой на статью в журнале Nature.

"Дожди на этой планете часто происходят по вечерам, однако в это время падают не капли воды, а расплавленного железа. Утром таких осадков не бывает, что связано с тем, что подобные железные дожди возникают только на "холодной" ночной стороне этой удивительной и чрезвычайно горячей экзопланеты", - сказал профессор Женевского университета Дэвид Эренрайх, чьи слова приводит пресс-служба.