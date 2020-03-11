На вновь открытой экзопланете идут дожди из жидкого железа
20:45 11.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Европейские планетологи обнаружили в созвездии Рыб крайне горячую гигантскую экзопланету, где вечером постоянно идут дожди из капель расплавленного железа. Об этом сообщила в среду пресс-служба Европейской южной обсерватории со ссылкой на статью в журнале Nature.
"Дожди на этой планете часто происходят по вечерам, однако в это время падают не капли воды, а расплавленного железа. Утром таких осадков не бывает, что связано с тем, что подобные железные дожди возникают только на "холодной" ночной стороне этой удивительной и чрезвычайно горячей экзопланеты", - сказал профессор Женевского университета Дэвид Эренрайх, чьи слова приводит пресс-служба.
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