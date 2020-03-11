Андрей Воробьев призвал жителей Подмосковья поддержать поправки в Конституцию

20:09

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв прокомментировал окончательное принятие Федеральным собранием президентских поправок в Конституцию. Проект изменений Основного закона будет вынесен на всероссийское голосование 22 апреля.

«Сегодня поправки приняты в Конституцию, и я бы хотел попросить всех наших жителей 22 апреля, в выходной день, прийти, проголосовать и поддержать. Вчера в Госдуме выступал президент, еще раз сделал акцент на наиболее важных статьях Конституции, которые будут изменены. И то, что будет возможность и у нашего президента принимать участие в выборах — тоже очень важно. Очень важно для сегодняшнего момента. Мы видим, как все лихорадит, какие громадные проекты мы реализуем в стране — и здесь власть должна быть сильной и стабильной, чтобы обеспечить результат. Я уверен, он будет», - сказал губернатор.