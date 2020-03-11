Италия. Статистика по коронавирусу за сутки выглядит неутешительной
21:30 11.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число умерших в Италии за последние сутки от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, составило 196, достигнув в общей сложности 827. Об этом заявил в среду глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли.
По его словам, общее число инфицированных в стране на данный момент составляет 10 590. "Сегодня у нас на 41 больше вылечившихся, всего их насчитывается 1045. Умерших - 196, однако мы должны уточнить, что это люди с серьезными проблемами со здоровьем", - отметил Боррелли. При этом число заразившихся за сутки превысило 2 тыс. человек.
Таким образом, всего с момента начала вспышки заболевания в Италии заразились 12 462 человека.
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