Америка собирается нарастить свое военное присутствие в Латинской Америке
22:20 11.03.2020
Соединенные Штаты планируют в этом году нарастить свое военное присутствие в Латинской Америке. Об этом сообщил в среду глава Южного командования (САУТКОМ) Вооруженных сил США адмирал Крейг Фоллер.
"Осознавая весь комплекс угроз, стоящих у нас по соседству, позднее в этом году будет усиление американского военного присутствия в [Западном] полушарии. Это включает увеличение числа кораблей, летательных аппаратов, представителей сил безопасности, чтобы успокоить наших партнеров, повысить готовность США и наших партнеров <...>, а также противостоять ряду угроз, среди которых противозаконный наркотерроризм", - сказал Фоллер, выступая на слушаниях в комитете Палаты представителей Конгресса США по делам вооруженных сил.
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