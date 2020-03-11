Америка собирается нарастить свое военное присутствие в Латинской Америке

22:20

Соединенные Штаты планируют в этом году нарастить свое военное присутствие в Латинской Америке. Об этом сообщил в среду глава Южного командования (САУТКОМ) Вооруженных сил США адмирал Крейг Фоллер.

"Осознавая весь комплекс угроз, стоящих у нас по соседству, позднее в этом году будет усиление американского военного присутствия в [Западном] полушарии. Это включает увеличение числа кораблей, летательных аппаратов, представителей сил безопасности, чтобы успокоить наших партнеров, повысить готовность США и наших партнеров <...>, а также противостоять ряду угроз, среди которых противозаконный наркотерроризм", - сказал Фоллер, выступая на слушаниях в комитете Палаты представителей Конгресса США по делам вооруженных сил.