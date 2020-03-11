СМИ выяснили, что Белый Дом засекретил встречи высокого уровня по коронавирусу еще в январе

22:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белый дом приказал федеральным органам здравоохранения США засекретить встречи высокого уровня, касающиеся нового коронавируса. Такой шаг ограничил потоки информации и затруднил реакцию властей в рамках решения проблемы распространения инфекции. Об этом в среду со ссылкой на четырех представителей администрации президента США Дональда Трампа сообщило агентство Рейтер.

По его информации, с середины января в зале заседания повышенной безопасности Министерства здравоохранения и социальных служб США были проведены десятки засекреченных дискуссий.

По словам источника Рейтер, распоряжение засекретить совещания, касающиеся коронавируса, было дано напрямую из Белого дома по указанию Совета национальной безопасности США.