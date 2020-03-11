СМИ выяснили, что Белый Дом засекретил встречи высокого уровня по коронавирусу еще в январе
22:35 11.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Белый дом приказал федеральным органам здравоохранения США засекретить встречи высокого уровня, касающиеся нового коронавируса. Такой шаг ограничил потоки информации и затруднил реакцию властей в рамках решения проблемы распространения инфекции. Об этом в среду со ссылкой на четырех представителей администрации президента США Дональда Трампа сообщило агентство Рейтер.
По его информации, с середины января в зале заседания повышенной безопасности Министерства здравоохранения и социальных служб США были проведены десятки засекреченных дискуссий.
По словам источника Рейтер, распоряжение засекретить совещания, касающиеся коронавируса, было дано напрямую из Белого дома по указанию Совета национальной безопасности США.
НОВОСТИ
- 22:20 11.03.2020
- Америка собирается нарастить свое военное присутствие в Латинской Америке
- 22:00 11.03.2020
- Минэнерго прогнозирует рост цен на нефть до $45-55 за баррель
- 21:47 11.03.2020
- Индия закрыла въезд в страну для туристов из всех стран мира
- 21:30 11.03.2020
- Италия. Статистика по коронавирусу за сутки выглядит неутешительной
- 20:45 11.03.2020
- На вновь открытой экзопланете идут дожди из жидкого железа
- 20:30 11.03.2020
- В России предложено сократить число проводимых массовых мероприятий
- 20:10 11.03.2020
- Данные о случаях заболевания коронавирусом в России на вечер 11 марта
- 20:09 11.03.2020
- Андрей Воробьев призвал жителей Подмосковья поддержать поправки в Конституцию
- 19:52 11.03.2020
- ВОЗ объявил заражение коронавирусом COVID-19 пандемией
- 19:50 11.03.2020
- "Поправку Терешковой" некорректно связывать с решением КС 1998 года - Клишас
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать