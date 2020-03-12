Рубли и нефть продолжают падать
22:50 11.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Курс доллара к рублю в ходе торгов Московской биржи вырос на 2,43% к уровню закрытия предыдущих торгов, до отметки в 73,13 руб., свидетельствуют данные торгов на 22:05 мск. Курс евро поднимается на 2,36%, до отметки 82,41 руб.
Цена нефти марки Brent на бирже ICE в Лондоне снижается до 35,78 доллара за баррель, что на 3,87% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.
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