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Дмитрий Козак обозначил новый механизм урегулирования в Донбассе

23:57 11.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новый механизм урегулирования в Донбассе предполагает создание переговорной площадки с участием стран нормандского формата и сторон конфликта. Об этом сообщил заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак по итогам очередного заседания в Минске Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Он и глава офиса президента Украины Андрей Ермак впервые принимали участие в ее работе.

По словам Козака, новизна предложения состоит в том, что это будет "диалоговая площадка с участием стран нормандского формата и сторон конфликта". "Пока больше говорить не надо. Надо бережно относиться к этим договоренностям для того, чтобы они не сорвались. Мы надеемся, что они состоятся", - сказал он.

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