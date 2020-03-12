Запрет на въезд в США из Европы введут на 30 дней с 13 марта - Трам

07:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты с пятницы, 13 марта, на 30 дней вводят запрет на въезд в страну иностранцев, прибывающих из Европы, ограничения не затронут только Великобританию. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп, выступая в среду вечером с телеобращением к согражданам в связи с распространением в стране и мире нового коронавируса.

"Чтобы предотвратить попадание в нашу страну новых заболевших, мы на 30 дней приостанавливаем все поездки из Европы в США. Новые правила вступают в силу в пятницу, в полночь, - сказал Трамп. - Эти запреты будут действовать не только в отношении невероятных объемов торговли и грузов, но и различных других вещей <...>".

"Исключения будут сделаны для американцев, которые проходят соответствующую проверку. <...> Ограничения также не будут распространяться на Великобританию", - пояснил глава вашингтонской администрации.

Кроме того, президент США отметил, что американская администрация рассмотрит возможность более ранней, чем планировалось, отмены ограничений на въезд в страну лиц из КНР и Южной Кореи. "Мы следим за ситуацией в Китае и Южной Корее, по мере того, как ситуация там улучшается, мы проведем переоценку ограничений <...>, которые действуют [в их отношении] в настоящее время", - сказал он.