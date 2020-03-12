В Италии прекращается любая коммерческая деятельность, за исключением продуктовых и аптек - премьер-министр

07:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Все магазины, за исключением продуктовых и аптек, закрываются в Италии из-за риска распространения коронавируса. Об этом объявил в среду премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

"Я очень ценю ваши усилия. Но настал момент сделать следующий шаг. Мы закрываем всю коммерческую деятельность, пункты продаж, за исключением продуктовых магазинов и аптек", - объявил Конте.

Он сообщил о закрытии всех ресторанов и баров по всей стране. При этом остаются гарантированы услуги общественного транспорта и ряд основных услуг, включая работу банков и страховых компаний. "Фабрики остаются открыты при соблюдении всех мер предосторожности", - добавил премьер.