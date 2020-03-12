Коронавирусом заразились актер Том Хэнкс и его супруга

08:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский актер Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон заразились коронавирусом. Об этом артист сообщил в четверг на своей странице в "Твиттере". По сообщениям социальной сети "Инстаграм", они изолированы в госпитале австралийского города Голд-Кост, где проходят лечение.

"Мы с Ритой (жена актера - прим. ТАСС) находимся в Австралии. <...> Мы сдали анализы на коронавирус, и он дал положительный результат", - написал Хэнкс.

"Мы чувствовали себя уставшими, словно у нас простуда <...> и легкая лихорадка. Чтобы поступить правильно, как необходимо в сегодняшнем мире, мы прошли тестирование на коронавирус, и тесты оказались положительными", - указал актер в своем сообщении.

По данным австралийского телеканала Эс-би-эс, Хэнкс с супругой прибыл в Австралию для участия в съемках нового фильма австралийского кинорежиссера База Лурмана об Элвисе Пресли. 63-летний артист исполняет в нем роль Тома Паркера - менеджера певца. Пока не ясно, где и как пара заразилась новым коронавирусом. До недавнего времени чета оставалась в Сиднее, откуда уехала в Голд-Кост лишь в начале этой недели.