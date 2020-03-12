По данным торгов на бирже ICE в Лондоне цена на нефть марки Brent снизилась на 5,42%
08:30 12.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года снизилась на 5,42% - до $33,85 за баррель, свидетельствуют данные торгов на бирже ICE в Лондоне на 04:55 мск.
При этом стоимость нефти марки WTI достигла $30,87 за баррель (-6,4%).
Курс рубля на международном рынке Forex по отношению к доллару снижается на 0,4%, до 73,57 руб., к евро - на 1,1%, до 83,3 руб.
На переговорах 6 марта министры стран ОПЕК+ не смогли договориться о дальнейших параметрах сделки по сокращению добычи нефти. ОПЕК предлагала дополнительно снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки до конца текущего года, однако Россия на это не согласилась. С апреля все ограничения по добыче будут сняты.
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