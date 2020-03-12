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Минздрав полагает, что снижение курса рубля создаст проблемы при закупке лекарств

08:50 12.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Снижение курса рубля в целом не скажется на услугах в сфере здравоохранения в России, однако некоторые проблемы могут возникнуть при закупке лекарств, сообщил ТАСС замглавы Минздрава РФ Дмитрий Костенников.

Утром 9 марта рубль резко подешевел к американской и европейской валютам на фоне сильнейшего обвала цен на нефть после провала переговоров о сокращении добычи этого ресурса. Так, доллар подорожал до 75 рублей, а евро - до 85 рублей впервые с 2016 года.

"В целом на услугах здравоохранения это [снижение курса рубля] вряд ли скажется серьезно, а насчет закупок лекарств - здесь действительно есть проблемы. Особенно тех, которые не входят в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, поскольку государство с точки зрения цен регулирует только выборочно те лекарственные препараты, которые вошли в этот список. Поэтому, действительно, скорее всего, какие-то колебания цен будут", - сказал он.

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