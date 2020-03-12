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НОВОСТИ

Россия серьезно ограничивает авиасообщение с Европой

09:00 12.03.2020 Источник: Коммерсант.ru

Россия с 13 марта вводит почти полный запрет на полеты в Германию, Испанию, Италию и Францию, сообщил оперативный штаб правительства по борьбе с коронавирусом, который возглавляет вице-премьер Татьяна Голикова. Ранее в среду соответствующее сообщение было размещено на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР), его подтвердили источники “Ъ” в правительстве.

Запрет касается почти всех авиакомпаний, в том числе иностранных, частично будут сохранены только рейсы «Аэрофлота» из Шереметьево в Берлин, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне, Мадрид, Барселону, Париж и Рим (как туда, так и обратно). Также принятые меры допускают чартерные рейсы для вывоза как граждан РФ из этих стран, так и европейцев в ЕС.

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