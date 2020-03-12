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Ирак и Кувейт снизили цены на нефть вслед за Саудовской Аравией - Bloomberg

09:05 12.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ирак и Кувейт, которые являются одними из ведущих производителей Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), вслед за Саудовской Аравией снизили апрельские цены на нефть. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Так, Ирак уменьшил стоимость барреля нефти сорта Basrah Light с поставкой в апреле на $5. При этом, по данным источников агентства, государственная компания страны State Oil Marketing Organization (SOMO) планирует в следующем месяце увеличить объем экспорта.

Кувейт в свою очередь снизил цены для покупателей из Азии на $6 за баррель - на эту же сумму ранее понизила стоимость поставок сырья в страны Восточной и Юго-Восточной Азии Saudi Aramco (компания, занимающаяся добычей нефти в Саудовской Аравии).

Как 8 марта информировала газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителя властей Саудовской Аравии, это снижение цен было направлено напрямую на ослабление российских позиций. Издание подчеркивает, что на такой шаг саудовская сторона пошла после провала 6 марта переговоров о дополнительном сокращении добычи нефти странами ОПЕК+, когда министры не смогли договориться о дальнейших параметрах сделки по сокращению добычи нефти. ОПЕК предлагала дополнительно снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки (б/с) до конца текущего года, однако Россия на это не согласилась. С апреля все ограничения по добыче будут сняты.

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