Турецкие власти рекомендовали туроператорам отложить туристический сезон

09:20 Источник: РБК

Турецкие власти рекомендовали туроператорам перенести туристический сезон в связи с распространением коронавируса 2019-nCoV. Об этом заявили главы турецких министерств на совместной пресс-конференции 11 марта, пишет Anadolu.

В частности, Министерство культуры и туризма предложило гостиницам и турфирмам перенести начало сезона с марта на конец апреля. РБК