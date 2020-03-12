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Харви Вайнштейн после оглашения приговора попал в больницу

09:32 12.03.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Харви Вайнштейн попал в больницу после оглашения приговора. Накануне известный продюсер получил 23 года тюрьмы.

Как сообщает CNN, через несколько часов после заседания суда Вайнштейна доставили в больницу. 67-летний фигурант громкого дела почувствовал сильные боли в груди. Руководство тюрьмы на острове Райкерс в Нью-Йорке приняло решение перевезти продюсера в клинику на Манхэттене.

Накануне Вайнштейна признали виновным в преступных действиях сексуального характера и изнасиловании. Адвокаты намерены обжаловать приговор.  Говорит Москва

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