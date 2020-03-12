Граница Ирака подверглась бомбардировке со стороны неизвестных самолетов - СМИ

10:05 Источник: РБК

Неизвестные самолеты подвергли бомбардировке сирийскую территорию недалеко от границы с Ираком. Об этом сообщает телеканал Al Sumaria. О бомбардировке пишет Reuters со ссылкой на государственные СМИ Сирии.

По данным СМИ, бомбардировке подверглись несколько объектов недалеко от города Абу-Камаль, где расположен пограничный контрольно-пропускной пункт. РБК