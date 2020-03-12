Парламенты ряда сибирских регионов одобрили поправки в Конституцию РФ
10:20 12.03.2020 Источник: Интерфакс
Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области на внеочередной сессии в четверг одобрили закон о поправке к Конституции РФ "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти", передал корреспондент агентства "Интерфакс-Сибирь" с заседания.
Законодательная дума Томской области в ходе внеочередного собрания также одобрила закон, предполагающий изменения в Конституцию РФ.
"Мы выполнили свою обязанность, наше собрание приняло решение - мы одобряем федеральный закон об изменениях в Конституцию. Теперь нам предстоит огромная работа по разъяснению изменений в Конституцию среди избирателей", - сказала по итогам голосования спикер томского парламента Оксана Козловская.
Законодательное собрание Иркутской области на внеочередной сессии в четверг тоже одобрило федеральный закон о внесении поправок в Конституцию РФ, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Сибирь" из зала заседаний парламента региона.
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