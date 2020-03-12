Подросток, подозреваемый в подготовке убийств в Саратове, отпущен под домашний арест
11:05 12.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Саратовский областной суд в четверг рассмотрел апелляционную жалобу на арест одного из подростков, подозреваемых в подготовке массовых убийств в Саратове, и изменил ему меру пресечения на запрет определенных действий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.
"Суд отменил решение Волжского районного суда об аресте и избрал меру пресечения одному из подростков на запрет определенных действий", - сказала собеседница агентства.
Саратовский областной суд также рассмотрел апелляционную жалобу на арест второго подростка, подозреваемого в подготовке массовых убийств в Саратове, и принял решение об изменении ему меры пресечения на домашний арест. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.
"Суд избрал меру пресечения подростку в виде домашнего ареста", - сказала собеседница агентства.
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