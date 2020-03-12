Подросток, подозреваемый в подготовке убийств в Саратове, отпущен под домашний арест

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Саратовский областной суд в четверг рассмотрел апелляционную жалобу на арест одного из подростков, подозреваемых в подготовке массовых убийств в Саратове, и изменил ему меру пресечения на запрет определенных действий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Суд отменил решение Волжского районного суда об аресте и избрал меру пресечения одному из подростков на запрет определенных действий", - сказала собеседница агентства.

Саратовский областной суд также рассмотрел апелляционную жалобу на арест второго подростка, подозреваемого в подготовке массовых убийств в Саратове, и принял решение об изменении ему меры пресечения на домашний арест. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Суд избрал меру пресечения подростку в виде домашнего ареста", - сказала собеседница агентства.