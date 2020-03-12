0
0
142
НОВОСТИ

Подросток, подозреваемый в подготовке убийств в Саратове, отпущен под домашний арест

11:05 12.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Саратовский областной суд в четверг рассмотрел апелляционную жалобу на арест одного из подростков, подозреваемых в подготовке массовых убийств в Саратове, и изменил ему меру пресечения на запрет определенных действий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Суд отменил решение Волжского районного суда об аресте и избрал меру пресечения одному из подростков на запрет определенных действий", - сказала собеседница агентства.

Саратовский областной суд также рассмотрел апелляционную жалобу на арест второго подростка, подозреваемого в подготовке массовых убийств в Саратове, и принял решение об изменении ему меры пресечения на домашний арест. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Суд избрал меру пресечения подростку в виде домашнего ареста", - сказала собеседница агентства.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

12:20 12.03.2020
Даже при низких ценах на нефть России хватит своих резервов на много лет - Мишустин
0
0
12:05 12.03.2020
Отменять Парад Победы в Москве пока не планируется - Песков
0
45
12:00 12.03.2020
Мишустин заявил, что РФ не была инициатором отказа от продления сделки ОПЕК+
0
58
11:32 12.03.2020
Турция останется в Идлибе - министр обороны
0
127
11:20 12.03.2020
Казахстан планирует заимствовать на российском рынке до $1 млрд
0
126
11:00 12.03.2020
Скорость роста температуры в РФ более чем в 2,5 раза выше скорости глобального потепления
0
154
10:32 12.03.2020
США не согласовывали с ЕС 30-дневный запрет на въезд из Европы - Reuters
0
169
10:20 12.03.2020
Парламенты ряда сибирских регионов одобрили поправки в Конституцию РФ
0
207
10:05 12.03.2020
Граница Ирака подверглась бомбардировке со стороны неизвестных самолетов - СМИ
0
222
10:00 12.03.2020
Глава МИД Польши заявил о желательности улучшения отношений с Россией
0
231

Возврат к списку