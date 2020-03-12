Казахстан планирует заимствовать на российском рынке до $1 млрд
11:20 12.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Казахстана намерены в этом году заимствовать на российском рынке до 1 млрд долларов. Об этом сообщил журналистам в четверг первый заместитель премьер-министра - министр финансов Казахстана Алихан Смаилов.
"Мы выпускаем сейчас программу заимствования на внешних рынках, а именно на российском рынке, в эквиваленте до 1 млрд долларов - это будет в российских рублях. Эта работа будет завершена в первом полугодии текущего года", - рассказал Смаилов.
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