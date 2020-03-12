Турция останется в Идлибе - министр обороны
11:32 12.03.2020 Источник: Интерфакс
Анкара и Москва в ходе переговоров по вопросу сирийской провинции Идлиб смогли достичь соглашения, заявил в четверг глава Минобороны Турции Хулуси Акар.
"Мы достигли отличного соглашения на переговорах", - приводит его слова турецкий телеканал TRT.
В то же время министр отметил, что "Турция останется в Идлибе, вывод (ее сил - ИФ) вариантом не является".
Он уточнил, что армейские подразделения не будут менять места дислокации.
Также министр предупредил, что если режим прекращения огня в Идлибе будет нарушен, то военные Турции продолжат наносить удары по сирийским правительственным силам.
"Турецкие военные в Сирии готовы к любому развитию событий. Мы возобновим операцию ("Весенний щит"). Договоренности по Идлибу отвечают интересам как Турции, так и сирийского народа. Мы внимательно отслеживаем ситуацию в Сирии", - цитирует в свою очередь агентство "Анадолу" слова Акара.
Он напомнил, что с 15 марта Турция и РФ начнут в Идлибе совместное патрулирование.
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