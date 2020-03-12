0
0
45
НОВОСТИ

Отменять Парад Победы в Москве пока не планируется - Песков

12:05 12.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Возможность отмены парада по случаю 75-летия Победы в Москве 9 мая пока не рассматривается. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока нет. Подготовка продолжается. Следим за ситуацией", - ответил Песков на вопрос, рассматривается ли возможность отмены Парада Победы в Москве из-за ситуации с распространением коронавируса.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

12:20 12.03.2020
Даже при низких ценах на нефть России хватит своих резервов на много лет - Мишустин
0
0
12:00 12.03.2020
Мишустин заявил, что РФ не была инициатором отказа от продления сделки ОПЕК+
0
58
11:32 12.03.2020
Турция останется в Идлибе - министр обороны
0
127
11:20 12.03.2020
Казахстан планирует заимствовать на российском рынке до $1 млрд
0
126
11:05 12.03.2020
Подросток, подозреваемый в подготовке убийств в Саратове, отпущен под домашний арест
0
142
11:00 12.03.2020
Скорость роста температуры в РФ более чем в 2,5 раза выше скорости глобального потепления
0
154
10:32 12.03.2020
США не согласовывали с ЕС 30-дневный запрет на въезд из Европы - Reuters
0
169
10:20 12.03.2020
Парламенты ряда сибирских регионов одобрили поправки в Конституцию РФ
0
207
10:05 12.03.2020
Граница Ирака подверглась бомбардировке со стороны неизвестных самолетов - СМИ
0
222
10:00 12.03.2020
Глава МИД Польши заявил о желательности улучшения отношений с Россией
0
231

Возврат к списку