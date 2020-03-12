Отменять Парад Победы в Москве пока не планируется - Песков

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Возможность отмены парада по случаю 75-летия Победы в Москве 9 мая пока не рассматривается. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока нет. Подготовка продолжается. Следим за ситуацией", - ответил Песков на вопрос, рассматривается ли возможность отмены Парада Победы в Москве из-за ситуации с распространением коронавируса.