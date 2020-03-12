Даже при низких ценах на нефть России хватит своих резервов на много лет - Мишустин

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заверил, что собственных резервов России хватит на долгосрочную перспективу, несмотря на низкие цены на нефть. Об этом он заявил в четверг на заседании правительства.

"Мы уже не первый год живем в условиях достаточно низкой инфляции, у нас сейчас большой запас прочности: золотовалютные активы Банка России превысили 570 млрд долларов, более чем в 10 трлн рублей оценивается объем ликвидных средств Фонда национального благосостояния, и даже при устойчиво низких ценах на нефть для компенсации бюджетных потерь этих средств нам хватит на много лет", - подчеркнул Мишустин.