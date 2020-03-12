Терешкова считает, что критикующие ее поправку не любят страну
12:32 12.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Депутат-единоросс Валентина Терешкова считает, что люди, критикующие ее поправку о праве действующего президента РФ Владимира Путина переизбираться после вступления в силу поправок в конституцию, не любят Россию.
"Я об этих людях, которые не любят страну, а делают все для того, чтобы гадости делать, я не хочу о них даже говорить", - сказала она журналистам в ответ на просьбу прокомментировать критику ее инициативы.
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