Терешкова считает, что критикующие ее поправку не любят страну

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутат-единоросс Валентина Терешкова считает, что люди, критикующие ее поправку о праве действующего президента РФ Владимира Путина переизбираться после вступления в силу поправок в конституцию, не любят Россию.

"Я об этих людях, которые не любят страну, а делают все для того, чтобы гадости делать, я не хочу о них даже говорить", - сказала она журналистам в ответ на просьбу прокомментировать критику ее инициативы.