В Кремле не исключают наступления глобальной экономической рецессии
13:05 12.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вероятность наступления глобальной экономической рецессии и усугубления влияния коронавируса на мировую экономику стали факторами, нагнетающими турбулентность на планете. Об этом заявил в четверг журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Коронавирус имеет весьма глубокие последствия для мировой экономики уже сейчас и потенциально может иметь более серьезные последствия для мировой экономики", - сказал он. "Это в целом набор некоторых признаков возможной глобальной экономической рецессии, которая может быть где- то на горизонте", - продолжил представитель Кремля.
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