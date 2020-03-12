В Кремле не исключают наступления глобальной экономической рецессии

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вероятность наступления глобальной экономической рецессии и усугубления влияния коронавируса на мировую экономику стали факторами, нагнетающими турбулентность на планете. Об этом заявил в четверг журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Коронавирус имеет весьма глубокие последствия для мировой экономики уже сейчас и потенциально может иметь более серьезные последствия для мировой экономики", - сказал он. "Это в целом набор некоторых признаков возможной глобальной экономической рецессии, которая может быть где- то на горизонте", - продолжил представитель Кремля.