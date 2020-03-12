После запрета на въезд в США для европейцев мировые цены на нефть снизились на 4%

13:20 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Мировые цены на нефть снизились на 4% после запрета на въезд в США для европейцев. Смесь марки Brent на Лондонской бирже торгуется на отметке 34 доллара 22 цента за баррель.

За бочку нефти WTI дают 31 доллар 60 центов. Азиатские рынки акций также снижаются на 4-5%.

Ранее Дональд Трамп закрыл на 30 дней въезд в страну для граждан ЕС. Такие меры связаны со вспышкой коронавируса. Говорит Москва