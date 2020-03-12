0
0
40
НОВОСТИ

После запрета на въезд в США для европейцев мировые цены на нефть снизились на 4%

13:20 12.03.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Мировые цены на нефть снизились на 4% после запрета на въезд в США для европейцев. Смесь марки Brent на Лондонской бирже торгуется на отметке 34 доллара 22 цента за баррель.

За бочку нефти WTI дают 31 доллар 60 центов. Азиатские рынки акций также снижаются на 4-5%.

Ранее Дональд Трамп закрыл на 30 дней въезд в страну для граждан ЕС. Такие меры связаны со вспышкой коронавируса.  Говорит Москва

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

13:32 12.03.2020
Контролеры не смогут высаживать детей из транспорта
0
61
13:05 12.03.2020
В Кремле не исключают наступления глобальной экономической рецессии
0
107
13:00 12.03.2020
Песков объяснил сложностями в мире согласие Путина с идеей о числе президентских сроков
0
112
12:32 12.03.2020
Терешкова считает, что критикующие ее поправку не любят страну
0
187
12:20 12.03.2020
Даже при низких ценах на нефть России хватит своих резервов на много лет - Мишустин
0
176
12:05 12.03.2020
Отменять Парад Победы в Москве пока не планируется - Песков
0
184
12:00 12.03.2020
Мишустин заявил, что РФ не была инициатором отказа от продления сделки ОПЕК+
0
204
11:32 12.03.2020
Турция останется в Идлибе - министр обороны
0
241
11:20 12.03.2020
Казахстан планирует заимствовать на российском рынке до $1 млрд
0
226
11:05 12.03.2020
Подросток, подозреваемый в подготовке убийств в Саратове, отпущен под домашний арест
0
222

Возврат к списку